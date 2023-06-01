Загибель людей біля укриття під час обстрілу: затримано чотирьох осіб

Наразі з ними проводяться першочергові слідчі дії та з’ясовується причетність кожного з них до цієї трагічної події.

Сьогодні вночі столиця України піддалася черговому ракетному обстрілу з боку країни-агресора. Внаслідок події загинуло троє людей, серед яких 9-річна дівчинка. Люди не змогли вчасно потрапити в укриття, так як воно було зачинене.

За цими фактами столична поліція розпочала два кримінальних провадження : за ч. 2 ст. 367 – службова недбалість та за ч. 3 ст. 135 ККУ – залишення в небезпеці.

У ході досудового розслідування у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України правоохоронці затримали чотирьох осіб: першу заступницю Деснянської районної державної адміністрації, директора лікарні, заступника директора з технічних питань та охоронця лікарні. Останньому готується повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 135 ККУ, а решті – за ч. 2 с. 367 ККУ.

Також нагадаємо, що Служба безпеки України розслідує злочин держави-терориста за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством.

Досудові розслідування тривають.

Відділ комунікації поліції Києва