«Закосить» под «Майдан»: на Майдане опять поставили «палатки»
Участники акции протеста движения «SaveФОП» установили новые палатки на Майдане Независимости. Этому предшествовала попытка силовиков демонтировать палатки, которые установили на Майдане еще днем.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина с места событий.
После того, как силовики демонтировали часть палаток, на Майдане осталось 2 палатки. Позже протестующие принесли и установили новые палатки, в которых планируют остаться на всю ночь.
Сейчас ситуация на Майдане Независимости спокойная. Большая часть силовиков уже ушла с Крещатика. Расходятся и участники акции протеста. По состоянию на сейчас на Майдане находится около 200 человек.Tweet