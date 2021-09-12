В Хмельницкой области в пруду утонул автомобиль с людьми. Один из пассажиров погиб

В Хмельницкой области в результате ДТП автомобиль с водителем и двумя пассажирам попал в пруд.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В результате дорожно-транспортного происшествия вблизи с. Привороття автомобиль Ford Focus съехал с дороги в пруд и утонул.

Выяснилось, что в тот момент в машине находилось три человека, водитель и двое пассажиров. После падения машины в воду 38-летний водитель выбрался наружу, а еще одного 38-летнего пассажира из утонувшего авто спас свидетель аварии, который сразу бросился на помощь пострадавшим. Еще один пассажир погиб, утонув вместе с машиной, которая оказалась на на расстоянии около 5 метров от берега и на глубине 3 метра.

Чтобы достать автомобиль, на место происшествия прибыли бойцы водолазно-спасательного отделения. Водолазы спустились на дно водоема и присоединили тросы к автомобилю, после чего с помощью крана машина была поднята на поверхность. В салоне автомобиля было обнаружено тело мужчины.

Сейчас причины и обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.