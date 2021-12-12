Нагадаємо, вчора ЗМІ повідомили про інцидент із Гогілашвілі: він вилаяв правоохоронців на блокпості в Краматорську і навіть намагався штовхати. Денис Монастирський заявив, що через скандал відкриють “дисциплінарне провадження”, і пообіцяв особисто вивчити всі деталі.

  • #Букви повідомляли, що Гогілашвілі жив у Росії і працював там у сфері реабілітації наркозалежних. За даними інших ЗМІ, він навіть має російський паспорт. Відповідний запит до МВС уже надіслано.