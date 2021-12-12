Президент Володимир Зеленський закликав розглянути питання про звільнення Олександра Гогілашвілі — заступника міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського.

Про це Зеленський написав на своїй сторінці у Facebook.

“Прошу міністра внутрішніх справ та Кабінет міністрів розглянути питання про звільнення заступника голови МВС. Упевнений, що відповідна заява вже написана самим заступником”, – написав Зеленський.

За його словами, на інцидент за участю Гогілашвілі “може бути лише одна реакція”.