Зеленський призначив тимчасово виконуючого обов’язки голови СБУ

Президент України Володимир Зеленський призначив тимчасовим виконувачем обов’язків голови Служби безпеки України Василя Малюка.

Про це повідомляє УНН із посиланням на указ.

Згідно з указом Президента №504/2022, Малюк Василь Васильович призначений тимчасовим виконувачем обов’язків голови Служби безпеки України.

Довідка

Василь Малюк закінчив Національну академію Служби безпеки України 2005 році (спеціальність “Правознавство”).

З 2001 року проходив військову службу в органах державної безпеки. За час служби у регіональних управліннях СБУ обіймав посади від оперуповноваженого до заступника начальника управління — начальника відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю.

З січня 2020 року по 13 березня 2020 року — перший заступник начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ.

Перший заступник голови СБУ — начальник ГУ по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ (з 13 березня 2020 року по 26 липня 2021 року).

З 16 лютого 2022 року розпорядженням прем’єр-міністра України призначений заступником міністра внутрішніх справ.

3 березня 2022 року указом Президента України призначений першим заступником голови Служби безпеки України.

25 березня 2022 року Василю Малюку присвоєно звання бригадного генерала.

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17 липня Президент Володимир Зеленський відсторонив від посади голову Офіса Генпрокурора Ірину Венедіктову, а також усунув від виконання обов’язків голову Служби безпеки України Івана Баканова. Укази з’явилися на сайті Офісу Президента.

У Зеленського пояснили, що відсторонення Президентом від посади Генерального прокурора Ірини Венедіктової та голови СБУ Івана Баканова не означає їхнє звільнення. Наразі будуть проводитися службові перевірки, після чого Президент визначиться, чи вносити відповідні подання до парламенту.