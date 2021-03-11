Жінка покинула малолітніх дітей на співмешканця і чотири доби не виходила на зв’язок

В поліцію зателефонував 37-річний житель Херсона. Він повідомив, що його 31-річна співмешканка покинула на нього двох своїх доньок віком 8 та 1 рік, а сама пішла з подругами і чотири доби не з’являється вдома, на зв’язок не виходить.

На виклик відреагували працівники сектору протидії домашньому насильству ХРУП ГУНП. Заявник пояснив, що співмешканка веде аморальний спосіб життя і часто кидає на нього дітей, молодша дівчинка є спільною дитиною пари. Чоловік за дітьми доглядає, але нині вже не може самостійно вести господарство, працювати і доглядати за дівчатками.

Діти були доглянуті, наявні всі умови для їх розвитку, чоловік добре піклується про дівчат. Правоохоронці намагалися зв’язатися з жінкою і це їм вдалося. Вона пояснила, що відсутня у справах і навіть не поцікавилася, як почуваються її доньки і чи все з ними добре. Зрештою, жінка прийшла додому, була з ознаками алкогольного сп’яніння, поводилася зухвало по відношенню до поліцейських та співмешканця. На дітей мати уваги не звертала. Стало відомо, що жінка вже притягалася до адміністративної відповідальності за неналежне виконання обов’язків по догляду за дітьми.

З жінкою працівники поліції провели профілактичну бесіду і повторно склали адмінпротокол за ст.184 «Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей» Кодексу України про адміністративні правопорушення. Правоохоронці повідомили про подію службу у справах дітей.

Відділ комунікації поліції Херсонської області