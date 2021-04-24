Жінка та дитина загинули внаслідок ДТП на Хмельниччині

Внаслідок зіткнення Audi-80 і Mercedes-Benz Sprinter загинули 13-річний хлопець та 47-річна жінка

На Хмельниччині у результаті зіткнення мікроавтобуса та легковика загинуло двоє людей: 13-річний хлопець та 47-річна жінка. Про це Суспільному повідомила начальниця сектору комунікації головного управління Нацполіції Хмельницької області Інна Глега.

Аварія сталася 24 квітня близько 15 години на автодорозі Н-03 сполученням «Житомир — Чернівці», поблизу села Скаржинці.

«За попередньою інформацією, 45-річний житель села Перегінка, керуючи автомобілем «Ауді-80», допустив зіткнення з автомобілем «Mercedes-Benz Sprinter 416» під керуванням 35-річного жителя міста Хмельницького. Внаслідок удару автомобіль «Ауді» злетів у кювет та загорівся», — повідомила Інна Глега.

Додають, у результаті зіткнення двоє пасажирів «Ауді» загинули на місці події. Водій «Ауді» отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до Хмельницької обласної лікарні, стан його здоров’я лікарі оцінюють як середньої важкості. Водій «спрінтера» та пасажир від госпіталізації відмовились.

На місці події працювала слідчо-оперативна група, правоохоронці встановлюють усі обставини події.