Поліція Маріуполя встановлює обставини загибелі неповнолітнього, який купаючись у річці загинув від ураження струмом

За попередньою інформацією, 17-річний хлопець, перебуваючи на річці, мокрими руками доторкнувся до оголеного дроту під напругою та був уражений електричним струмом.

Вчора, 22 червня, близько 17:00 на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що біля річки у Центральному районі Маріуполя загинув неповнолітній хлопець.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група Маріупольського районного управління поліції, інспектори ювенальної превенції та наряд патрульних поліцейських.

17-річний юнак разом із однолітками купався у річці. Попередньо встановлено, що він мокрими руками доторкнуся до оголеного дроту під напругою, внаслідок чого був уражений електричним струмом.

Даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередніми ознаками ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою «Нещасний випадок». Слідчі дії тривають, поліція встановлює повні обставини загибелі дитини.

Поліція Донеччини звертається до батьків бути уважними до дітей. Нагадайте неповнолітнім правила безпеки на воді та на суші.

Не можна торкатися, підходити близько до невідомих предметів та проводів. Вони можуть бути небезпечними! Необачний рух може призвести до ураження електрострумом.

Маріупольське районне управління поліції

Донецької області