Жінка впала під потяг на синій гілці метро у Києві

Трагедія сталася на станції “Либідська”.

У Києві знову надзвичайна пригода в метро. Станції синьої гілки “Палац “Україна”, “Либідська”, “Голосіївська” і “Деміївська” зачинені на вхід для пасажирів. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Зазначається, що рух поїздів на лінії організовано від станції “Героїв Дніпра” до станції “Олімпійська” та від станції “Теремки” до станції “Васильківська”.

“На станції “Либідська” пасажир потрапив під потяг. На місце події викликано медиків і правоохоронців”, – сказано в повідомленні.

Зазначається, що про зміни та відновлення руху буде повідомлено додатково.

Як пізніше повідомили у КМДА, пасажирку, яка впала на колії, госпіталізовано. “Обставини випадку з’ясовують правоохоронці”, – йдеться в повідомленні.

Рух поїздів синьої лінії відновлено. Також відновлено роботу станцій “Палац “Україна”, “Либідська”, “Голосіївська”, “Деміївська”. // УНІАН