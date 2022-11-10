Жмеринським районним відділом поліції розшукується 14-річна дівчина (фото)

10 листопада 14-річна Лідія Косецька близько 13.00 пішла з навчального закладу м. Жмеринка та не повернулась.

На момент зникнення неповнолітня була одягнена в куртку синього кольору, штани чорного кольору, шарф червоного кольору, черевики чорного кольору.

Прикмети: волосся нижче плечей темно русявого кольору, зріст близько 1.58 м, худорлявої тілобудови.

Прохання до громадян, які володіють будь-якою інформацією, що допоможе встановити місце перебування дитини, повідомити поліцію за телефонами: (093) 612 03 02 або 102.

Відділ комунікації поліції Вінницької області