Знайшли тіло українки, яка зникла у горах Туреччини

Його виявили за допомогою аерофотозйомки, яку проводив розвідувальний літак жандармерії.

Про це повідомляє пресслужба Українського порталу Туреччини.

Жінку знайшли мертвою поруч з вершиною гори Геїк Севрісі.

Альпіністка Кривошея могла загинути, впавши зі скель.

“Протягом декількох тижнів її шукали різні команди рятувальників як місцевих, так і українських. Проте тіло вдалося виявити лише 28 травня під час аерофотозйомки розвідувальним літаком жандармерії”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Яна поїхала в гори Анталії відпочивати одна. Вона запланувала сходження на вершину Geyik Sivrisi. Розслідування показало, що її бачили в таборі біля цієї вершини. Вона спілкувалася з іншими альпіністами, і швидше за все свій намір здійснила. 2 травня вона відправила повідомлення мамі, привітала її з Великоднем і написала, що на вершину потрапила.

Після цього зв’язок з нею обірвався. Дані стільникового оператора показали, що телефон знаходився в тій місцевості включеним ще кілька днів, а після – сіла батарея. // Діло