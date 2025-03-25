Зниклу безвісти 16-річну одеситку знайдено мертвою на Львівщині

Тіло неповнолітньої Анастасії Парфенової виявили на території Львівської області. Попередньо, без ознак насильницької смерті.

Нагадаємо, інформацію про те, що дівчина зникла з дому в Одесі ще 13 березня поліцейські отримали від її матері вночі 22 березня.

За даним фактом одеські поліцейські розпочали провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України та орієнтували на її розшук особовий склад поліції і громадськість.

На жаль, 24 березня тіло дівчини було виявлено на території одного з населених пунктів Львівщини. За попередньою інформацією судово-медичного експерта, ознаки насильницької смерті на її тілі відсутні.

У рамках розслідування тіло неповнолітньої скеровано на експертизу для встановлення остаточної причини смерті. Встановлюються всі обставини трагедії. Слідчі дії тривають.

Поліцейські закликають батьків та осіб, які їх замінюють: аби уникнути трагічних випадків з дітьми, не гайте часу на самостійні пошуки, а в разі зникнення дітей одразу ж звертайтесь по допомогу до територіального підрозділу поліції або ж телефонуйте на спецлінію «102». Якомога більше інформації про зниклу дитину, її зовнішні ознаки, номер мобільного телефону, ймовірне місцеперебування та опис одягу допоможуть правоохоронцям у розшуку безвісти зниклих малолітніх та неповнолітніх дітей. Памʼятайте, безпека дітей у ваших руках!

Одеське районне управління поліції №1