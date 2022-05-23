15 кілометрів несли в мішках свою дитину, щоб поховати на подвір’ї – правоохоронці Харківщини задокументували черговий злочин російських окупантів

У селі Мала Рогань слідчі вилучили тіла двох місцевих мешканців, які загинули від зброї російських військових під час окупації населених пунктів.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Поліції Харківської області.

Як розповіла мати 38-річного волонтера Ольга Котенко, вранці 15 березня її син Володимир разом з другом поїхали машиною до села з гуманітарною допомогою. У районі селища Елітне вони зустрілися з колоною російських танків. Один з танків приблизно з 15 метрів вистрілив в машину волонтерів. Автівка зайнялася. Друг якимось дивом врятувався, а Володимир загинув. Як тільки батьки дізналася про це, вони прорвалася на місце події та знайшли машину, від якої майже нічого не лишилося.



— На узбіччі і в машині ми з чоловіком знайшли шматки тіла сина, зібрали їх у мішки і несли за плечима. Потім місцеві жителі у Вільхівці дали тачку, на якій ми ще 15 кілометрів везли останки, — згадує Ольга Котенко.

Під час окупації у населеному пункті не працювали ритуальні служби, а кладовище було заміноване, тому батьки поховали сина на городі.

51-річного Валерія Кота вбили вдома. Про смерть сина батько дізнався від односельців.

— Коли закінчилися обстріли, син вийшов з погреба подивитися, що коїться і загинув. Товариші знайшли його через деякий час біля воріт. В домі тіло пролежало чотири дні, після чого його захоронили, — розповідає пенсіонер.

За словами правоохоронців, причиною смерті Валерія скоріш за все стало кульове поранення. Слідчі зафіксували на вхідних дверях сліди від автоматичної стрілецької зброї. Крім того, на тілі загиблого виявлені ушкодження, схожі на кульові поранення. З метою встановлення причин смерті тіло буде направлено на експертизу. В ході огляду території приватного будинку правоохоронці виявили залишки ракетного озброєння рф, який власник вилучив з даху свого домоволодіння. Речовий доказ також буде направлено на експертизу.

Слідчі та криміналісти ГУНП в Харківській області разом з співробітниками Харківської обласної прокуратури провели огляд місць події та зібрали всі необхідні докази для подальшого відкриття кримінального провадження та притягнення винних до відповідальності.