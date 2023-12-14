«Не зраджуйте віру в Європу», – Володимир Зеленський виступив із промовою на саміті Євросоюзу
Виступ президента України відбувся по відеозв’язку на зустрічі Європейської ради.
Сьогодні, 14 грудня, розпочався дводенний саміт ЄС, ключовими питаннями якого є вступ України до Євросоюзу. Володимир Зеленський виступив перед Європейською радою по відеозв’язку.
Звертаючись до 27 лідерів ЄС, Зеленський попросив глав держав і урядів “не впадати сьогодні в нерішучість” і не “зраджувати” віру в Європу.
“Дуже важливо, щоб Європа сьогодні не впала в нерішучість. Ніхто не хоче, щоб Європу вважали негідною. Або як неспроможність приймати рішення, які вона підготувала сама”, – наголосив Зеленський, повідомляє The Guardian.
За словами президента, Україна виконала поставлені перед нею зобов’язання.
“Минулого року Україна отримала чіткі рекомендації, як рухатися далі. Ми прийняли ключові закони. Ви всі – і я підкреслюю: всі – добре знаєте, що ми виконали всі зобов’язання”, – сказав він.
Тому звернувся до Європейської ради з проханням виконати свої обіцянки, нагалошуючи на тому, що Москві буде “на руку” негативна відповідь Брюсселя щодо вступу України до ЄС.
“Путін напевно використає це проти вас особисто і проти всієї Європи. Не давайте йому цю першу – і єдину – перемогу року. Європа має перемогти, домовленості мають дотримуватися, а слова мають мати значення”, – повідомив Зеленський.
Що відомо про саміт:
- Єврокомісія рекомендувала почати процес переговорів про вступ України до ЄС. Таке ж рішення стосуватиметься і Молдови.
- Зеленський нещодавно заявив, що, якщо ЄС не ухвалить рішення про початок переговорів про вступ України, це означатиме, що на це наклав вето Путін. Зеленський зазначив, що тепер питання полягає лише в стійкості ЄС.
- Глава Євроради перед самітом закликав країни ЄС виконати зобов’язання перед Україною
- Крім вступу до ЄС,на саміті 14-15 грудня вирішуватимуть питання виділення Україні 50 млрд євро.