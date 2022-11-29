«Брат» HIMARS: Україна отримала від Франції далекобійну систему залпового вогню

Резніков наголосив, що українська армія тепер ще потужніша для стримування та знищення окупантів.

В Україну прибула реактивна система залпового вогню (РСЗВ) LRU із Франції.

“Четвертий брат в Long Hand Family, LRU з Франції прибула до України. Українська армія тепер ще потужніша для стримування та знищення ворога”, – повідомив Міністр оборони Олексій Резніков в Twitter.

Чиновник підкреслив, що це видимий результат дружби між президентами України Володимиром Зеленським і Франції Еммануелем Макроном.

РСЗВ LRU – це французька модифікація американської реактивної системи залпового вогню M270. РСЗВ побудована на гусеничній базі БМП “Бредлі”. Пускові установки оснащені Європейською системою управління вогнем (EFCS). Залежно від модифікації LRU має дальність польоту снарядів не менше 80-85 км.

Військова допомога від Франції

20 листопада Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню розповів, що Україна отримала від Франції зенітні системи Crotale для захисту неба.

За його словами, нещодавно Київ отримав дві ракетні батареї Crotale для протиповітряної оборони та дві реактивні системи залпового вогню (LRU) для наземного удару. За словами міністра, українська армія просить радари. Цей запит зараз “на розгляді”. // УНІАН