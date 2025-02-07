6 років вʼязниці кожному ґвалтівнику: вирок, на який чекала вся Україна
Сьогодні суддя Воловецького районного суду оголосив вирок, на який чекала вся Україна. Обвинувачені у справі про сексуальне насильство над неповнолітньою дівчинкою на Закарпатті отримали реальний строк ув’язнення.Про це йдеться в повідомленні прес-служби юридичної компанії “Міллер”, яка вела цю справу.
Кожному з обвинувачених призначено 6 років позбавлення волі. Суд не встановив підстав для звільнення з іспитовим строком.
Суд частково задовольнив цивільний позов потерпілої сторони. Із заявлених 450 тисяч гривень моральної шкоди суд стягнув 300 тисяч гривень з обвинувачених, оскільки частину обвинувачені вже відшкодували.
Також суд взяв обвинувачених під варту негайно в залі суду.
За даними слідства, 24 серпня 2021 року, наприкінці літніх канікул, дівчина, на запрошення підлітків, прийшла у двір одного з них. Насилля хлопці вчинили у підвалі приватного будинку: вдарили неповнолітню в живіт та зафіксували голову дівчини між ногами. Поки двоє вчиняли акт насилля, третій підліток фільмував усе на телефон.