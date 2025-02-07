6 років вʼязниці кожному ґвалтівнику: вирок, на який чекала вся Україна

Сьогодні суддя Воловецького районного суду оголосив вирок, на який чекала вся Україна. Обвинувачені у справі про сексуальне насильство над неповнолітньою дівчинкою на Закарпатті отримали реальний строк ув’язнення.Про це йдеться в повідомленні прес-служби юридичної компанії “Міллер”, яка вела цю справу.

Кожному з обвинувачених призначено 6 років позбавлення волі. Суд не встановив підстав для звільнення з іспитовим строком.

Суд частково задовольнив цивільний позов потерпілої сторони. Із заявлених 450 тисяч гривень моральної шкоди суд стягнув 300 тисяч гривень з обвинувачених, оскільки частину обвинувачені вже відшкодували.

Також суд взяв обвинувачених під варту негайно в залі суду.

Нагадаємо, що суд після першого розгляду справи визнав обвинувачених винними, але звільнив їх від покарання з 2-річним іспитовим строком. Команда адвокатів зайшла у справу та оскаржила його до апеляції. Апеляційний суд вирішив не брати на себе відповідальність та відправив дівчинку страждати на новий судовий розгляд у Воловецький районний суд.