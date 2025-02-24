Генасамблея ООН прийняла резолюцію щодо України. США, РФ… Ізраїль голосували проти

Генасамблея ООН у понеділок, 24 лютого, 93 голосами підтримала резолюцію, яка була висунута Україною та її партнерами. Росія та США проголосували проти.

РБК-Україна пояснює, у чому значення цієї резолюції, яка закулісна боротьба навколо неї розгорнулася, і як вона пов’язана з потеплінням у відносинах між США і Росією, зокрема навколо України, яке спостерігається останнім часом.

Генасамблея ООН 93 голосами “за” ухвалила резолюцію з вимогою до Росії негайно вивести свої війська з України. 18 країн, виступили проти, 65 країн утрималися.

Проти проголосували, зокрема, США, РФ, Угорщина та Ізраїль. Водночас Китай утримався.

Резолюцію під назвою “Сприяння досягненню всеосяжного, справедливого і міцного миру в Україні” Україна внесла спільно з більш ніж 50 державами, зокрема більшістю європейських країн.

Крім того, Генасамблея 89 голосами “за” підтримала і проєкт резолюції щодо України, поданий США. У його початковому тексті не вказувалося, що Росія є агресором, також там не містився заклик до РФ вивести її війська з окупованих територій.

Але Генасамблея внесла до тексту американської резолюції поправки, які, зокрема, замінили слова “конфлікту між Російською Федерацією та Україною” – словами “повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну”.

Після таких правок у залі знайшлося достатньо голосів за змінену американську резолюцію. При цьому РФ проголосувала проти, США – утрималися.

У чому суть українського проєкту резолюції

Український документ загалом витриманий у дусі іншої резолюції щодо України, яку Генасамблея ухвалила два роки тому, 23 лютого 2023 року, до першої річниці повномасштабного російського вторгнення. Тоді за неї віддали голоси 141 країна-член ООН, лише сім (Росія та її сателіти) виступили проти.

Ця резолюція чітко називає російську агресію – агресією, підтверджує суверенітет України в її міжнародно визнаних кордонах, закликає до встановлення міцного миру вже цьогоріч, але тільки на основі принципу “територіальної цілісності держав”, а також вимагає, щоб Росія “повністю та беззастережно вивела всі свої збройні сили з території України” та припинила воєнні дії проти України і будь-які напади на цивільних осіб та інфраструктуру.

Спочатку передбачалося, що і нинішню резолюцію, тим паче внесену такою кількістю західних країн, знову буде підтримано без особливих складнощів. Але раптово свій, альтернативний проект резолюції внесли Сполучені Штати.

Американська резолюція щодо України

На відміну від відносно об’ємного документа українського авторства, американський проєкт резолюції вмістився в дев’ять рядків і “закликає до встановлення міцного миру між Україною та Російською федерацією”, не вказуючи при цьому ані умов чи параметрів цього миру, ані навіть того, хто є агресором, а хто – жертвою агресії.

Цей документ викликав різку реакцію в західних медіа, навіть у лояльних до адміністрації Дональда Трампа. Наприклад, в ефірі Fox News міністр оборони США Піт Хегсет, відповідаючи на запитання про те, чому США не хочуть визнати в резолюції очевидний факт того, що Росія напала на Україну, відповів, що “пошук винних” не наближає нікого до миру.

Джерела низки американських медіа, як і співрозмовники РБК-Україна, підтверджують, що США наполегливо просили Україну відкликати свою резолюцію – щоб на розгляд Генасамблеї було внесено лише американський документ. Але, заручившись підтримкою багатьох європейських країн, Україна відмовилася.

У чому значення американської резолюції

Підкреслено нейтральний проєкт резолюції від США є яскравим свідченням зміни підходу до російсько-української війни з боку американців за Трампа. Подібна “конкуренція резолюцій” між Україною та її західними союзниками раніше навряд чи була б можливою. Як і небажання США констатувати сам факт російської агресії проти України.

Отримавши відмову від України відкликати свою резолюцію, американці вдалися до кулуарних ігор. Зокрема, захотіли винести свою резолюцію на розгляд ще й Радбезу ООН, причому з самого ранку за нью-йоркським часом, ще до засідання Генасамблеї. Але отримали відмову від Китаю, який зараз головує в Радбезі.

У підсумку, Радбез все одно розгляне американський документ, але вже після Генасамблеї. При цьому формально рішення Радбезу мають вищий статус – вони обов’язкові до виконання, тоді як Генасамблея схвалює резолюції рекомендаційного характеру.

За оцінкою співрозмовників РБК-Україна, американську резолюцію на засіданні Радбезу майже напевно буде схвалено, для цього буде потрібно 9 з 15 голосів “за”. Що не менш важливо, ніхто з п’яти постійних членів Радбезу – США, РФ, Китай, Франція і Великобританія не накладе на неї вето.

У такому разі, це стане першим рішенням Радбезу ООН щодо України, яке буде ухвалено за три роки повномасштабної війни – всі попередні блокувалися Росією. Але зміна підходів з боку США за Трампа, очевидно, повністю влаштовує країну-агресора. Спільне голосування США і РФ з українського питання цілком може бути перевіркою того, наскільки між двома країнами можливі інші домовленості, шлях до яких проклала зустріч представників двох країн у Саудівській Аравії минулого тижня.