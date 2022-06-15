«Маленька людина з великими комплексами», – у Зеленського відповіли на чергову нісенітницю колишнього «недопрезидента»

Експрезидент РФ продовжує абсурдні заяви щодо України.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував чергову абсурдну заяву експрезидента РФ, заступника голови російської Ради безпеки Дмитра Медведєва щодо того, що України «через два роки може не бути».

У твіттері Подоляк зазначив, що якби імперіалізм РФ мав обличчя, це був би Медведєв.

«Маленька людина з великими комплексами, єдина можливість якої привернути до себе увагу та самоствердитися – бризнути отрутою в бік України чи погрожувати світу. Україна була, є й буде. Де буде Д. Медведєв за 2 роки – питання», – зазначив він.

Медведєв систематично намагається залякувати не тільки Україну, а й Захід своїми дописами в телеграм. Одна з улюблених тем – ядерна загроза. Зокрема, він погрожував кораблями з ядерною зброєю «на відстані руки» в Балтійському морі, якщо Швеція і Фінляндія приєднаються до НАТО. Втім, дописи Медведєва РФ у цьому питанні не допомогли – обидві країни вже подали заявки на вступ і очікують на приєднання. // LB.ua