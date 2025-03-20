У Кропивницькому кількість поранених після нічної атаки рашистів, зросла до 14, пошкоджені майже 90 будинків

У Кропивницькому кількість постраждалих від російського нічного обстрілу зросла до 14, також триває експертне обстеження пошкоджених 70 приватних і 17 багатоквартирних будинків.

Про це повідомили на брифінгу представники Кропивницької міської ради, передає Укрінформ.

Поранень зазнали 14 осіб, з яких четверо – діти, двоє людей перебувають у важкому стані, в реанімації. Усім постраждалим надали невідкладну медичну допомогу.

За результатами обстежень, пошкоджені 70 приватних і 17 багатоквартирних будинків, одне домоволодіння майже повністю зруйноване. У будинках здебільшого вибиті вікна, вирвані двері, зруйновані дахи, огорожі, пошкоджені фасади.

“Руйнувань зазнали як житлові багатоповерхівки, так і приватний сектор, заклад освіти, храм, об’єкти критичної інфраструктури. Найбільше постраждали мікрорайони Новомиколаївки – вулиці Миру та Братиславська, і Балашівки”, – повідомив секретар міськради Олег Колюка.

У мікрорайонах, які зазнали найбільше руйнувань, працюють оперативні штаби з ліквідації наслідків удару. Фахівці департаменту соціальної політики, відділу по роботі зі зверненнями громадян приймають заяви на отримання допомоги від мешканців. Станом на 15:00 отримали від містян 189 заяв про пошкодження майна. Далі працюватимуть експерти-будівельники щодо обрахунку і виділення матеріальної допомоги постраждалим. Кошти на це виділять з резервного фонду міського бюджету.

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Фото: Фейсбук Олексій Кулеба

На допомогу постраждалим від обстрілу прийшли також ГО «10 квітня», волонтерський осередок «КропХаб», «Територія успіху», Червоний хрест, долучилися й пересічні громадяни.