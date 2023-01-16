Внаслідок російського ракетного удару по Дніпру загинув заслужений тренер України із боксу

Спортивний комітет України – організація, яка об’єднує неолімпійські види спорту – повідомила, що дружина і діти Кореновського були на прогулянці, зазначає Радіо свобода.

«Михайло після змагань приїхав у квартиру, зібрався і мав приєднатися до прогулянки з сім’єю. Була надія, що тренер живий, але ще знаходиться під завалами. Та рятувальники дістали уже мертве тіло Михайла. Кореновський був заслуженим тренером України з боксу та старшим тренером збірної Дніпропетровської області», – повідомляє СКУ.

Вранці 14 січня, а потім і по обіді у багатьох областях України було чутно вибухи. Влада повідомляла про роботу сил протиповітряної оборони. Такі повідомлення надходили з Миколаївської, Дніпропетровської, Вінницької, Львівської областей, з Києва, Одеси, Кривого Рогу, Харкова. У Дніпрі російська ракета влучила у житловий будинок. Наразі відомо про 30 загиблих і близько семи десятків поранених.