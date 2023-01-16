Внаслідок російського ракетного удару по Дніпру загинув заслужений тренер України із боксу

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Внаслідок ракетного удару по Дніпру загинув відомий тренер із боксу, повідомила Федерація боксу України 15 січня.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що серед загиблих внаслідок удару по Дніпру була 15-річна дівчинка

«На превеликий жаль, ми дізналися жахливу звістку. Тільки що розпізнали серед мертвих в Дніпрі тіло Михайла Кореновського. Вічна пам’ять великому тренеру, хорошому другу та сім’янину», – йдеться в повідомленні ФБУ.

Спортивний комітет України – організація, яка об’єднує неолімпійські види спорту – повідомила, що дружина і діти Кореновського були на прогулянці, зазначає Радіо свобода.

«Михайло після змагань приїхав у квартиру, зібрався і мав приєднатися до прогулянки з сім’єю. Була надія, що тренер живий, але ще знаходиться під завалами. Та рятувальники дістали уже мертве тіло Михайла. Кореновський був заслуженим тренером України з боксу та старшим тренером збірної Дніпропетровської області», – повідомляє СКУ.

Вранці 14 січня, а потім і по обіді у багатьох областях України було чутно вибухи. Влада повідомляла про роботу сил протиповітряної оборони. Такі повідомлення надходили з Миколаївської, Дніпропетровської, Вінницької, Львівської областей, з Києва, Одеси, Кривого Рогу, Харкова.  У Дніпрі російська ракета влучила у житловий будинок. Наразі відомо про 30 загиблих і близько семи десятків поранених.

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