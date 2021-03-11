Гозизмена? СБУ изучит обстоятельства ратификации «харьковских соглашений» и действия 236 нардепов VI созыва

Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил Службе безопасности Украины выяснить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений в 2010 году и действия более 230 народных депутатов 6 созыва.

Об этом во время брифинга сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, передает УНН.

«В 2008 году Кабинет министров должен был предложить законопроект, который урегулировал бы вопрос выхода Черноморского флота Российской Федерации. Однако этот законопроект не был разработан, и это был первый кирпич, который начала разрушать систему нашей безопасности», — рассказал Данилов.

По его словам, это привело к тому, что в 2010 году появились Харьковские соглашения, которые через четыре дня после подписания ратифицировали депутаты ВР.

«Есть отдельное поручение Службе безопасности Украины выяснить обстоятельства — каким образом эти 236 депутатов голосовали по этому вопросу. И если СБУ будет считать необходимым — она должна возбудить по ст. 111 УК по госизмене в отношении соответствующих людей… Это происходило голосования 27 апреля 2010 года, это депутаты 6 созыва», — сказал Данилов.

Данилов в частности, назвал фамилию тогдашнего спикера Владимира Литвина, который сейчас предлагает себя на должность ректора КНУ имени Шевченко.

Соглашение между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины была подписано 21 апреля 2010 года в Харькове главами двух государств.

В соответствии с соглашением срок пребывания Черноморского флота Российской Федерации в Севастополе был продлен с 2017 до 2042 года с автоматическим продлением на 5 лет, если любая сторона не выскажет возражения и установлена арендная плата. Оплата за пребывание флота состоит из ежегодных платежей в 100 млн долларов США в год.