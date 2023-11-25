Кримський міст приречений, – Голова СБУ Василь Малюк (відео)

Служба безпеки України готує ворогу багато сюрпризів, щоб знищити не лише Кримський міст, а й спільно із Силами оборони звільнити від окупантів всі українські території.

Про це Голова СБУ Василь Малюк розповів у першій серії циклу документальних фільмів «СБУ. Спецоперації перемоги». Зокрема, у фільмі розкриваються деталі підготовки операцій зі знищення Кримського мосту.

«Далі буде багато сюрпризів. І не лише щодо Кримського мосту. Міст — приречений», — сказав Василь Малюк.

Він наголосив, що на рахунку СБУ два успішні враження мосту: перший – у жовтні 2022 року за допомогою вантажівки з вибухівкою, другий — у липні 2023 року морськими дронами.

«Успішним вогневим ураженням мосту ми фактично зруйнували міф про непереможність рашки. Це країна-фейк», — додав Голова СБУ.

За словами Василя Малюка, для України Кримський міст є абсолютно законною ціллю: міжнародне право, закони та звичаї війни, а також українське законодавство дозволяють атакувати цей об’єкт. Порушення військової логістики ворога – це одне із завдань, яке ставить перед спецслужбою Президент України Володимир Зеленський.

Підрив моста значно ускладнив постачання зброї та боєкомплекту російським військам. Адже на сьогоднішній день цей логістичний коридор повноцінно не функціонує: автомобільний транспорт рухається реверсно, для транспорту діють обмеження по вазі, а для залізниці – по кількості вагонів. Тож для перевезення боєкомплекту ворог використовує переважно поромне сполучення.

Голова СБУ переконаний, що успішне використання морських дронів суттєво змінило не лише підхід до військово-морських операцій, а й філософію війни загалом.

«Це не тільки мої слова. Це думка усіх наших західних партнерів, військових моряків, очільників спецслужб», — сказав він.

Василь Малюк зазначив, що «Sea Baby» — це не просто військово-морський дрон, а багатоцільова платформа, яку сьогодні активно використовують для різних завдань. На рахунку СБУ вже багато успішних прикладів її застосування, зокрема, проти кораблів Чорноморського флоту рф.

Так, у жовтні 2022 року морські дрони СБУ атакували ворожі кораблі у Севастопольській бухті. Тоді зазнали пошкоджень чотири військові судна, серед яких фрегат «Адмірал Макаров». А цього року дрони Служби безпеки вразили ракетоносії «Самум» та «Павєл Державін», танкер «SIG», десантний корабель «Оленегорскій горняк», а ще завдали пошкоджень великому військовому буксиру «Ніколай Муру» та новітньому розвідувально-гідрографічному кораблю «Владімір Козицький».

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Служба безпеки України