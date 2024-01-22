Російську пропагандистку Тіну Канделакі буде оголошено в Казахстані персоною нон-грата, заявив у понеділок під час брифінгу офіційний представник міністерства закордонних справ Казахстану Айбек Смадіяров, повідомляє видання VLAST.kz .

«Вона (Тіна Канделакі – В.) навряд чи приїде до Казахстану. А якщо й приїде, то її не пустять», – сказав Смадіяров, відповідаючи на запитання журналістів щодо реакції держави на висловлювання пропагандистки.

Він наголосив, що за потреби будуть вжиті заходи і додав: «Держава таке не прощає».

Кілька днів тому Канделакі заявила, що в Казахстані витісняють російську мову і погано відгукувалася про казахів. Ситуацію в країні вона порівняла з країнами Прибалтики, де “все починалося схоже”.

Після цього на Канделакі обрушилась критика, але коментарі казахстанців у її телеграм-каналі видаляються.

Канделакі – не перша російська пропагандистка, якій закрито в’їзд до Казахстану. Раніше після подібних коментарів МЗС оголосило персоною нон-грата Тіграна Кеосаяна. Через потік дезінформації про Казахстан у країні також заблоковано сайт телеканалу “Царьград”.