Палестинець на авто протаранив людей у Тель-Авіві, а вцілілих атакував із ножем — The Times of Israel

Внаслідок теракту постраждали восьмеро людей, четверо ушпиталені у важкому стані, ще троє — у середньо-важкому стані. Одній людині знадобилася допомога через шоковий стан.

Ще до прибуття поліції нападника застрелив озброєний цивільний.

Речник ХАМАС Хазем Касем назвав напад у Тель-Авіві “відповіддю” на антитерористичну операцію Ізраїлю в місті Дженін.

“Окупанти заплатять за свої злочини проти Дженіна”, — заявив Касем. // Дзеркало тижня