В российском Забайкалье собаки растерзали 7-летнего ребенка

В сети собирают группы отстрела бродячих собак

В российском поселке Домна на Забайкалье стая бродячих собак насмерть загрызла 7-летнюю девочку.

Об этом сообщает следственное управление по Забайкальскому краю РФ.

Инцидент произошел 22 января. Тело ребенка со следами нападения животных обнаружили на одном из пустырей.

По факту произошедшего завели уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).

Как пишет Telegram-канал Shot, после трагедии люди организовали два стихийных мемориала: возле школы, где училась девочка, и на месте ее гибели.

«Споры о проблеме бездомных животных в Домне не утихают. Одни винят в бездействии муниципальные власти, другие критикуют самих местных жителей за то, что те не стерилизуют своих собак, а щенков выбрасывают на улицу, – говорится в сообщении. – Люди боятся выпускать своих детей из дома».

По данным Telegram-канала Mash, после гибели девочки местные жители предложили сделать питомник для животных. Но при этом по всему Забайкалью уже собираются группы отстрела.

«В социальных сетях организовываются группы охотников из разных районов края, которые готовы выйти на отстрел бродячих собак. Очевидцы из Домны, где произошла трагедия, уже сообщают о выстрелах», – говорится в сообщении. // УНИАН