У Лукашенко опубликовали обещанный «перехват» разговора Берлина и Варшавы про Навального

Белорусский телеканал ОНТ опубликовал запись «перехваченного» разговора Берлина и Варшавы.

В разговоре собеседники, обозначенные как Варшава и Берлин, общаются по-английски и обращаются друг к другу «Ник» и «Майк».

В разговоре берлинская сторона заявляет, что «во время войны всякие методы хороши». Также стороны сообщают о том, что «нужно отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси. Самый эффективный путь — утопить его в проблемах России, а их немало! Тем более, в ближайшее время у них выборы, день голосования в регионах России».

Также представитель Варшавы заявляет, что Лукашенко оказался «крепким орешком», поэтому дела у стран в Белоруссии «не очень». «Они профессионалы и организованы чиновники и военные верны президенту. Пока работаем», — заявила в записи варшавская сторона.

Ранее белорусский президент заявил премьер-министру России Михаилу Мишустину, что у него есть запись перехвата разговора «Варшавы и Берлина», которая доказывает, что заявления канцлера Ангелы Меркель об отравлении основателя ФБК Алексея Навального являются фальсификацией.