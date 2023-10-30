Житлова афера на мільйони: в Івано-Франківську повідомлено про підозру забудовникам з “M Group Development”

За процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури власнику та директору однієї із будівельних компаній повідомлено про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах та відмиванні доходів, отриманих злочинним шляхом (ч. 3, 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Івано-Франківської обласної прокуратури.

За даними слідства, підозрювані шахрайським способом привласнили десятки мільйонів гривень, які інвестори вклали у будівництво нерухомості в Івано-Франківську. Забудовники реалізовували цілі житлові комплекси як вигідні пропозиції на ринку зі «знижками» та «акціями». Лише по одному із об’єктів вони ошукали громадян-інвесторів на понад 50 млн грн, а таких будівництв було декілька.

Упродовж 2018-2021 років підозрювані уклали з громадянами ряд договорів купівлі-продажу квартир та інших приміщень, які досі не збудували та в експлуатацію не здали. Таким чином нерухомість вкладники отримали лише на папері.

Власника та директора будівельної компанії оголошено в міжнародний розшук, суд заочно обрав їм запобіжний захід – тримання під вартою.

Наразі слідство встановлює інших співучасників протиправної діяльності, потерпілих та суму збитків.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ГУ Нацполіції в Івано-Франківській області, оперативний супровід – оперативники відділу протидії кіберзлочинам та Управління карного розшуку в області.