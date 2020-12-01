ФЛП собрались стоять под ВР круглосуточно. Принятый закон не нравится

Представители организаторов акции «SaveФОП», заявили, что останутся стоять под Верховной Радой круглосуточно и готовы идти на штурм из-за решения парламента об отсрочке введения кассовых аппаратов для ФЛП.

Так, предприниматели недовольны сегодняшним решением ВР. С трибуны организаторы акции заявили, что не верят нардепам.

«Все, кто сегодня проголосовал за этот позорный законопроект, наши враги. Они подвергают вас, ваших родных, ваших детей голодной смерти… Что вы (нардепы — ред.) получили все за это голосование? (…) Они продали нас, за какую-то подачку и сливают в унитаз. Мы здесь остаемся, дежурим, уезжаем-приезжаем. Есть единственный вариант — показать и победить. Сегодня призываем максимально всех остаться, сцену мы не собираем, мы стоим здесь и проводим дальше акцию», — заявили со сцены организаторы акции.

Отметим, что со сцены выступают представители ФЛП. Организаторы акции заявили, что не верят политикам. Также представитель организаторов отметил, что они в случае необходимости готовы идти даже на штурм, хотя пока надеются решить вопрос акцией протеста.

«Стоим, набираем силы, и не дай Бог, когда нас будет здесь сотня тысяч — пойдем на штурм. Тогда мы пойдем вместе, навсегда и до конца», — сказал участник акции со сцены.

Напомним, Рада приняла законопроект о ФЛП. Кассовые аппараты отсрочили на год. // УНН