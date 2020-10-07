СБУ просит Раду снять мораторий на налоговые проверки бизнеса

В Службе безопасности говорят, что не могут завершить важное расследование

Служба безопасности Украины (СБУ) решила обратиться к Верховной Раде с просьбой возобновить налоговые проверки бизнеса, которые отменили на время карантина. Просьба связана с тем, что СБУ не может завершить ряд расследований об уклонении от налогов в особо крупных размерах.

Такое заявление сделал начальник управления Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Илья Витюк, сообщает Укринформ.

Витюк напомнил, что недавно СБУ прекратила работу конвертационного центра, который организовал оборот средств более чем 15 млрд гривен. С его помощью около тысячи предприятий уклонялись от уплаты налогов.

«Для того, чтобы довести [дело] до логического завершения и вернуть средства в бюджет, необходимо проведение налоговых проверок, которые сейчас запрещены», – сказал Витюк.

Напомним, с 1 сентября 2020 года в Украине усилился контроль за оформлением трудовых отношений. В первую очередь, проверяют тех предпринимателей, у которых есть «высокие риски использования наемного труда без заключения трудовых договоров». // Сегодня