СНБО поручил СБУ проверить 23 компании, которые добывают газ и нефть

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) поручил Службе безопасности Украины (СБУ) проверить законность получения разрешений компаний нефтегазовой промышленности. Всего таких компаний 23.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг секретаря СНБО Алексея Данилова .

По его словам, на сегодня 211 компаний получили 3044 разрешений на недродобычу на территории страны.

«Мы имеем не до конца изученные процессы в этой области. У нас есть 23 компании, которые имеют лицензии на углеводороды. На заседании поручили СБУ разобраться, как так случилось, что эти компании без соответствующих нормативно-правовых актов, которые действовали на 2018 год, получили эти разрешения», — пояснил Данилов.