У Києві звільнили від орендної плати орендарів комунального майна

Депутати Київради підтримали рішення про звільнення від орендної плати орендарів комунального майна.

Про це повідомляє офіційний портал Києва.

Так, депутати підтримали зміни до рішення «Про деякі питання комплексної підтримки суб’єктів господарювання міста Києва під час воєнного стану».

«Рішення передбачає звільнення від орендної плати всіх орендарів комунального майна в місті Києві на період воєнного стану та один місяць після його закінчення.

Це має зменшити фінансове навантаження на малий та середній бізнес Києва, зокрема, тих суб’єктів господарювання, яких торкнулися заборони, пов’язані з воєнним станом», – зазначила заступниця голови КМДА Марина Хонда.

За її словами, реалізація цього рішення матиме позитивний вплив на ринкове середовище, ринок праці, рівень зайнятості населення. // Економічна правда