Українцям дозволили інвестувати в акції Facebook, Tesla, Netflix та Microsoft

До обігу в Україні також допущені інвестпаї інвестиційного біржового фонду Invesco QQQ Trust SM.

В Україні допущені до обігу акції шести компаній, зокрема, Facebook, Tesla, Netflix, Microsoft, Visa і Advanced Micro Devices.

Таке рішення 8 грудня прийняла Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) України, йдеться в повідомленні Комісії на її сайті.

Цим рішенням НКЦПФР також допустила до обігу в Україні інвестпаї інвестиційного біржового фонду Invesco QQQ Trust SM.

Фондовий ринок — це економічна та фінансова галузь, у межах якої відбувається торгівля цінними паперами, а також їх обмін і застави.

Нагадаємо, з середини минулого року на “Українській біржі” стартував продаж акцій американської компанії Apple, відбулася перша угода. Акціями можна торгувати і на ПФТС.

У вересні прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що розраховує на створення в Україні фондового ринку за рік. Він запевнив, що консультації зі спеціалістами щодо утворення в Україні фондового ринку вже розпочалися.

Втім за місяц Шмигаль погіршив оцінку термінів створення фондового ринку з одного року до трьох. // LB.ua