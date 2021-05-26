₴1,2 млн. за вплив на держреєстратора – судитимуть нотаріуса та її спільника

Київською міською прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу та її спільника, які вимагали та отримали близько 1,2 млн гривень неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Як встановлено в ході досудового розслідування, нотаріус, діючи у змові з довіреною особою, вимагала від підприємця неправомірну вигоду у сумі близько 1,2 млн гривень за вплив на державного реєстратора для проведення державної реєстрації комплексу будівель заводу площею майже 15 тис. кв. м, що розташовані в смт. Коцюбинське Київської області.

У разі відмови зловмисники обіцяли підприємцю створити проблеми з реєстрацією цього майна.

У ході слідства правоохоронці задокументували одержання фігурантами коштів у три етапи. Так, під час перших двох траншів нотаріус отримала через посередника 16 тис. доларів США та 28 тис. гривень. 4 грудня 2020 року під час передачі третьої частини неправомірної вигоди у сумі 25 тис. доларів США обвинувачену та її спільника затримали на «гарячому».

Досудове розслідування здійснювалось слідчими СУ ГУНП у м. Києві за оперативного супроводження УСР у м. Києві ДСР Нацполіції України під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура