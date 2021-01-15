1,4 млн. за рік: на Донеччині подружжя привласнювало виплати померлих пенсіонерів

У Донецькій області група спільників, порушуючи законодавство, отримували соціальні виплати померлих на окупованій території пенсіонерів.

За 11 місяців вони встигли отримати понад 1,4 млн грн.

Чоловік і дружина впродовж травня 2019 – березня 2020 року отримували копії документів померлих літніх людей і підроблювали судові документи про встановлення факту смерті.

Після цього справою займалася спільниця пари – працівниця Дружківського МВ Державної реєстрації актів цивільного стану.

Згодом до схеми залучили і нотаріуса, який оформлював довіреності нібито від родичів померлих.

На підставі підроблених документів отримував пенсійні нарахування за три роки та грошову допомогу на поховання.

Дії зловмисників кваліфіковано за шістьма статтями – шахрайство, підроблення документів, в тому числі за попередньою змовою групою осіб, зловживання владою або службовим становищем, зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи та службове підроблення.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу. Досудове розслідування триває. // ФАКТИ