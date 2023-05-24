₴1,55 млн. за сприяння в укладенні договорів з «Укрзалізницею»: затримано трьох осіб

НАБУ і САП викрили схему отримання неправомірної вигоди посадовцем* «Укрзалізниці» за сприяння в укладенні договорів з «потрібними постачальниками» для потреб залізниці. За свої «послуги» він отримав новий автомобіль Toyota Camry, придбаний в автосалоні за 1,55 млн грн.

22 травня 2023 року НАБУ і САП затримали двох учасників групи, яка надавала неправомірну вигоду посадовцю. Наступного дня затримано заступника директора філії «ЦЗВ» АТ «Укрзалізниця». Також детективи відшукали автомобіль, предмет неправомірної вигоди, в одному із населених пунктів Львівської області. Автівку вилучили з метою забезпечення збереження речового доказу і вирішення питання про спеціальну конфіскацію.

Цього ж дня затриманим повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 369, ч. 1, ч. 2 ст. 209 КК України.

За даними слідства, у квітні – травні 2023 року заступник директора філії «ЦЗВ» АТ «Укрзалізниця» отримав автівку Toyota Camry. За такий «подарунок» він сприяв в укладенні контрактів з потрібними «постачальниками», а також діяв в їх інтересах під час виконання контрактів і проведення оплати.

Наразі НАБУ і САП вживають заходів для встановлення усіх можливих учасників злочину.

*посада на момент вчинення злочину

Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

НАБУ