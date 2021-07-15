₴1,6 млн. збитків держпідприємству – підозрюють ексдиректора ДП «Зал офіційних делегацій»

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури колишньому директору державного підприємства «Зал офіційних делегацій» повідомлено про підозру у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України).

За даними слідства, посадовець підприємства, яке здійснює діяльність, пов’язану із обслуговуванням вищих посадових осіб, офіційних делегацій України, іноземних держав та інших осіб, що прямують через міжнародний аеропорт «Бориспіль», уклав договір з приватним підприємством про обслуговування пасажирів, безпідставно надавши знижку вартості послуг. Використовуючи цю знижку, приватне підприємство здійснювало продаж послуг пасажирам за загальними тарифами, збагачуючись таким чином за рахунок потужностей держпідприємства.

Протягом грудня 2018 – жовтня 2019 року державному підприємству завдано збитки понад 1,6 млн грн.

На даний час вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває.

Заходи із викриття кримінального правопорушення здійснені спільно зі слідчими СУ Головного управління Нацполіції в Київській області та за оперативного супроводу співробітників Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави в сфері економічної безпеки СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора