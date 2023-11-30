Двох учасників масової смертельної бійки у Підвиноградові взято під варту без права внесення застави

За доводами прокурора Виноградівського відділу Берегівської окружної прокуратури двох жителів с. Підвиноградів взяли під варту без можливості внесення застави. Так, 34-річного чоловіка підозрюють в умисному вбивстві з хуліганських мотивів (п. 7 ч. 2 ст. 115 КК України), а 41-річного громадянина – у хуліганстві (ч. 4 ст. 296 КК України).

Йдеться про події, що сталися у Підвиноградові в понеділок, 27 листопада. До правоохоронців надійшло повідомлення про масову бійку, під час якої кілька осіб отримали тілесні ушкодження.

Один із потерпілих у ході конфлікту одержав відкриту черепно-мозкову травму від удару лопатою по голові. Чоловіка госпіталізували, однак від отриманих ушкоджень він помер у лікарні. Підозрюваного в умисному вбивстві громадянина затримали того ж дня.

Також встановлено місцевого мешканця, який вчиняв хуліганські дії. Маючи при собі заздалегідь заготовлену биту, він провокував конфлікт, нецензурно лаявся на присутніх на місці події та наніс двом чоловікам удари по голові.

Наразі у кримінальному провадженні триває досудове розслідування, яке здійснюють слідчі поліції Берегівщини.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури