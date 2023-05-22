У Житомирі адвокат прикидався працівником ДБР, щоб заволодіти грошима клієнта

Корольовський районний суд міста Житомира визнав адвоката винним у шахрайстві і підбурюванні до надання неправомірної вигоди службовій особі.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 16 травня.

Адвокат представляв інтереси особи в суді з приводу повернення майна, яке перебуває під арештом.

У січні цього року він зателефонував клієнтові з раніше невідомого номеру і назвався працівником Державного бюро розслідувань. Він сказав чоловікові, що відносно нього проводиться досудове розслідування за фактом незаконного збагачення на посаді старшого майстра лісу Тригірського лісництва ДП «Житомирське лісогосподарство» і викликав для проведення слідчих дій у Житомир.

Клієнт одразу після цього звернувся до адвоката за порадою. Той підтвердив наявність у в Державному бюро розслідувань такого кримінального провадження і сказав, що за закриття справи треба дати 1000 доларів хабара. Захисник сказав, що гроші можна віднести двома траншами по 20 тисяч гривень і другу частину дати після позитивного вирішення питання.

У подальшому адвокат отримав 20 тисяч гривень як частину неправомірної вигоди для подальшої передачі працівникам ДБР, хоча насправді не мав наміру передавати гроші, а привласнив їх. Його викрили на гарячому.

До суду надійшла угода про визнання винуватості. За сукупністю злочинів адвоката покарали штрафом у 68 тисяч гривень.