₴10 тис. за успішне складання іспитів у сервісному центрі МВС – підозрюється житель Херсона

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури жителю обласного центру повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення осіб, уповноважених на виконання функцій держави (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, 38-річний підозрюваний, маючи зв’язки з посадовими особами територіального сервісного центру МВС у сусідній області, організував схему протиправного збагачення. За гроші забезпечував успішне складання громадянами України теоретичних та практичних іспитів на право керування транспортними засобами.

Чоловік підшукував людей, яким, за сплату певної суми, обіцяв вплинути на посадовців сервісного центру і забезпечити успішне складання практичного іспиту на право керування транспортним засобом. Інакше, переконував, самостійно скласти не вдасться.

Досудове розслідування здійснюється ХРУП ГУНП в Херсонській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Херсонська окружна прокуратура