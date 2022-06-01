Волинянин відправився за ґрати за побиття поліцейського

Прокурори Володимир-Волинської окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про умисне заподіяння 39-річним жителем міста Устилуг тілесних ушкоджень працівнику поліції (ч.2 ст. 345 КК України).

Удень 13 квітня 2022 року судимий до цього за домашнє насильство нетверезий волинянин ударив поліцейського, який прибув на виклик з приводу скоєння ним укотре такого правопорушення щодо матері.

Володимир-Волинський міський суд визнав зловмисника винуватим у вчиненні злочину і призначив йому покарання у виді одного року та шести місяців позбавлення волі.

Пресслужба обласної прокуратури