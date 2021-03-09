На Харківщині повідомлено про підозру двом чоловікам, які вимагали гроші у підприємців

За процесуального керівництва обласної прокуратури повідомлено про підозру двом чоловікам, за фактом вимагання передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим, обмеження прав, свобод, законних інтересів цих осіб, пошкодження чи знищення їхнього майна, вчинене за попередньою змовою групою осіб. (ч. 2 ст. 189 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що чоловіки під виглядом боротьби за екологічне благополуччя регіону протягом 2020 року та поточного року систематично вимагали та кожного місяця отримували грошові кошти від підприємців, які надають послуги пов’язані із збиранням рідких нечистот у населення на території Харківського району Харківської області, погрожуючи у разі відмови передачі грошей пошкодженням або знищенням належного підприємцям майна та неможливістю здійснювати свою підприємницьку діяльність.

05.03.2021 отримавши від підприємців чергові 20000 грн., під час їх розподілу між собою, були затримані в порядку ст.208 КПК України на території міста Харкова працівниками ГУНП в Харківській області, грошові кошти вилучено.

07.03.2021 двом чоловікам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у сумі 181,600 грн.

Досудове розслідування здійснює слідче управління ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснюється співробітниками Управління стратегічних розслідувань НП в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Примітка, відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури