Медсестру лікарні «Охматдит» засудили за вбивство зятя

Солом’янський райсуд столиці визнав винною в умисному вбивстві 49-річну медсестру Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит». Жертвою жінки став її зять.

Про це стало відомо з опублікованого в реєстрі вироку.

Подія сталась 28 лютого 2021 року. На кухні квартири, де проживала родина, виник раптовий конфлікт і бійка через те, що зять начебто постійно ображає та б`є як тещу, так і свою дружину. Під час інциденту теща вхопила ніж та нанесла ним один удар в ділянку живота, спричинивши колото-різане поранення. Від нього настала смерть чоловіка.

Допитана в суді обвинувачена свою вину не визнала та пояснила, що не вбивала зятя. Мовляв, того дня вони дійсно конфліктували. Потім приїхали його батьки, щоб забрати двох онуків, в ході чого люди також сперечались. Після цього сварка не вщухала. Під час сварки чоловік сам узяв ножа та з погрозами почав наближатись до неї. На запитання, що він робить, зять сам завдав собі ушкодження: провів лезом по животу. Жінка переконувала суд, що чоловік її дочки був схильний до суїциду. Відтак вона визнавала вину тільки в тому, що протягом 40 хвилин після поранення не надала належну медичну допомогу потерпілому та не повідомила одразу до медичного закладу та в правоохоронні органи, тобто залишила постраждалого в небезпеці.

Втім, експерт Київського міського клінічного бюро судово-медичної експертизи, який досліджував краплі та бризки крові на халаті тещі, висунув версію, що потерпілий навряд чи міг сам собі завдати удар ножем.

Зрештою, суд дійшов висновку, що обвинувачена як медичний працівник розуміла характер поранення у потерпілого та наслідки, які настануть, якщо не надати кваліфіковану допомогу. Замість виклику швидкої, обвинувачена намагалась приховати сліди злочину. Про це свідчили замивання крові по квартирі, прання футболки покійного і те, що ніж викинули до каналізаційного колектору.

Суд визнав провину жінки доведеною і призначив їй 10 років позбавлення волі. Крім того, вона має відшкодувати 20 тисяч гривень матеріальної шкоди та 500 тисяч гривень — моральної шкоди, завданих внаслідок вчинення кримінального правопорушення. // Вікторія МИКИТЮК, «ФАКТИ»