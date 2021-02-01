10 винуватців летальних ДТП постануть перед судом на Київщині

На особливому контролі Київської обласної прокуратури кримінальні провадження за фактами дорожньо-транспортних пригод.

За результатами здійснення досудового розслідування у кримінальних провадженнях за фактами ДТП, що спричинили смерть

потерпілих прокурорами відділу Київської обласної прокуратури лише за перший місяць 2021 року скеровано до суду 10 обвинувальних актів для розгляду по суті.

Зокрема, відносно 3 осіб, які порушили Правила дорожнього руху України, перебуваючи у стані алкогольного, наркотичного сп’яніння.

Двоє із фігурантів цих проваджень, раніше вже притягувались до адміністративної відповідальності за керування транспортними

засобами у стані алкогольного, наркотичного сп’яніння. Наразі обвинувачені перебувають під вартою.

Внаслідок вказаних дорожньо-транспортних пригод загинуло 10 осіб та 2 особи отримали тяжкі тілесні ушкодження.

Пресслужба Київської обласної прокуратури