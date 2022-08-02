Нацполіція викрила міжрегіональну злочинну групу фальшивомонетників

Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань та слідчі Головного слідчого управління Нацполіції, під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, провели заходи щодо припинення діяльності організованої групи, яка збувала підроблені кошти та наркотичні засоби. Організував «фінансову діяльність» 38-річний житель Житомирської області та залучив раніше судимих осіб. Один зі спільників наразі відбуває покарання у виправній колонії на Волині.

Між усіма учасниками були чітко розподілені ролі: контроль за всіма діями учасників, пошук покупців і продаж «грошей». Підшукував клієнтів учасник злочинної групи, який знаходиться у в’язниці. До збуту зловмисників пропонували фальшиві гривні, долари США, євро та російські рублі.

Крім того, один із членів угруповання налагодив продаж наркотичних засобів. Реалізовувався товар методом «з рук у руки» та з використанням поштових сервісів.

1 серпня на одній із АЗС Житомирської області оперативники ДСР та слідчі ГСУ затримали організатора та виконавця злочинної групи під час спроби збуту чергової партії підробок.

За 200 000 гривень ділки намагалися реалізувати 14 900 євро, а за окрему плату планували продати психотропну речовину МДМА. Обох чоловіків затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

У ході документування протиправної діяльності поліцейські зафіксували продаж зловмисниками підроблених 3250 доларів США, 1800 євро та 135 000 рублів.

Одночасно із затриманням поліцейські розпочали проведення санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів та у виправній колонії Волинської області, де утримується один із виконавців. У ході заходів вилучили транспортні засоби, телефони, банківські картки, наркотичні засоби.

Організатору та утриманцю колонії повідомлено підозру за ч. 3 ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей) Кримінального кодексу України. Ще одному учасникові – за ч. 3 ст. 199 та ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Заходи проводилися за участі адміністрацій та оперативних працівників Київського, Луцького СІЗО та Білоцерківської виправної колонії №45.

Національна поліція України