1000 доларів хабаря вимагав голова селищної ОТГ на Одещині

20 січня посадовця затримали під час одержання частини від визначеної ним суми.

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області, слідчі Болградського районного відділу поліції за процесуального керівництва Білгород-Дністровської місцевої прокуратури Одеської області викрили в хабарництві посадову особу органу місцевого самоврядування.

Правоохоронці встановили, що голова селищної об’єднаної територіальної громади Арцизького району вимагав 1000 доларів США за сприяння в прийнятті виконавчим комітетом рішення про надання дозволу на розміщення газової автозаправної станції та оформлення відповідних документів.

У середу, 20 січня, голову селищної ОТГ затримали під час отримання першої частини обумовленої суми — 14 тисяч гривень.

Наразі посадову особу затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру в учиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

За прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою чинним законодавством передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України