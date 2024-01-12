1000 доларів хабаря за невтручання у діяльність підприємства: затримано посадовця підрозділу Держспоживслужби

За вказану суму фігурант гарантував підприємцю не перешкоджати його діяльності, повязаної з виробництва напівфабрикатів. Посадовця затримали під час отримання неправомірної вигоди.

Ліквідували корупційну схему та викрили її організатора працівники Управління стратегічних розслідувань в Одеській області та слідчі відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1.

За даними слідства, головний спеціаліст одного із відділів Одеського районного управління Головного управління Держспоживслужби в Одеській області вимагає від чоловіка, який виявив бажання розпочати підприємницьку діяльність з виробництва напівфабрикатів, 1000 доларів США неправомірної вигоди. Натомість гарантував не втручатися в роботу його фірми та не включати її до плану перевірок.

Фігуранта поліцейські затримали «на гарячому», одразу після отримання хабаря. Слідчі вилучили гроші в якості речових доказів, а правопорушника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України в одержанні службовою особою неправомірної вигоди за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданої їй влади та службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

Підозрюваний поміщений до ізолятора тимчасового тримання, слідчі клопочуть про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від посади.

Цей злочин карається позбавленням волі на строк до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснює Суворовська окружна прокуратура міста Одеси.

Відділ комунікації поліції Одеської області