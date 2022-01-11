У Львові поліцейські затримали зловмисника, який вчинив насильство щодо матері та напав на поліцейського

36-річний львів’янин вчинив насильство щодо своєї матері та завдав тілесних ушкоджень поліцейському, котрий прибув на виклик. За скоєне чоловіку загрожує покарання — до п’яти років позбавлення волі.

Повідомлення про домашнє насильство, яке відбувається у квартирі одного з будинків у Львові, надійшло у поліцію 10 січня близько 14.00.

За вказаною адресою негайно виїхала група сектору протидії домашньому насильству відділу превенції Львівського районного управління поліції №2. На місці події правоохоронці встановили, що 36-річний мешканець квартири, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, вчинив конфлікт та насильство щодо своєї матері.

Під час встановлення обставин події чоловік поводився неадекватно та агресивно, не реагував на зауваження правоохоронців, натомість несподівано напав на одного з поліцейських та спричинив йому тілесні ушкодження.

Зловмисник затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Проводиться досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Львівської області