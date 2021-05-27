Понад ₴200 млн. збитків — у Харкові викрито злочинне угрупування рейдерів

Зловмисники «спеціалізувалися» на захопленні сільськогосподарських підприємств. Їм може загрожувати до 10-ти років ув’язнення.

Слідчі управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України спільно з оперативниками Управління стратегічних розслідувань в Харківській області Нацполіції викрили злочинне угруповання, учасники якого незаконно заволодівали сільськогосподарськими підприємствами та їх технікою.

Поліцейські встановили, що до злочинної групи входило 11 осіб. Упродовж 2013-2018 років фігуранти, використовуючи підробленні документи, викрадені печатки та штампи, заволоділи трьома сільгосппідприємствами та їх технікою. Для цього організатор угруповання заздалегідь створив власні підприємства, на яких і використовували відібрану техніку.

Сума завданих збитків внаслідок рейдерських захоплень господарств складає понад 200 мільйонів гривень.

27 травня в місті Харкові та на території Харківської області поліцейські провели понад 20 одночасних санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів, в офісних приміщеннях та на сільськогосподарських підприємствах.

В результаті було вилучено понад 30 одиниць сільськогосподарської техніки – трактори, сівалки, борони.

Досудове розслідування проводиться за ч. 3 ст. 206-2 (Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації) Кримінального кодексу України. Працівники поліції проводять подальші процесуальні заходи, спрямовані на документування злочинної діяльності організаторів злочинного угрупування та її членів.

Фігурантам загрожує позбавлення волі до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора.

Управління комунікації Національної поліції України

(за матеріалами Головного слідчого управління)