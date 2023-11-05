У Житомирі зловмисника, який побив волонтерку, взято під варту без внесення застави

У суботу, 4 листопада, за участі прокурорів Житомирської окружної прокуратури розглянуто клопотання про обрання запобіжного заходу місцевому жителю, підозрюваному у хуліганстві, вчиненому із застосуванням заздалегідь заготовленого предмета для заподіяння тілесних ушкоджень (ч. 4 ст. 296 КК України).

За результатом розгляду підозрюваного взято під варту без права внесення грошової застави.

Слідство встановило, що напочатку жовтня цього року 25-річний житель селища міського типу, що у Житомирському районі, вчинив стосовно житомирянки-волонтерки хуліганські дії та заподіяв їй тілесні ушкодження.

Це сталося наприкінці дня, біля 17.00 год, у дворі будинку, де жила потерпіла. Він перестрів жінку та вдарив завчасно приготовленим предметом в обличчя, збивши її з ніг. А потім ще завдав декілька побоїв.

Потерпіла отримала значні тілесні ушкодження, ступінь яких остаточно встановлюється.

Зловмисник залишив місце постійного проживання та переховувався в іншій області.

Завдяки спільним діям окружної прокуратури та працівників поліції фігуранта викрили та 03.11.2023 затримали.

Наразі підозрюваний відмовився від будь-яких пояснень щодо скоєного злочину.

Процесуальне керівництво здійснює Житомирська окружна прокуратура.

Досудове розслідування проводить Житомирське райуправління поліції.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури