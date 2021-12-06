За незаконну порубку лісу судитимуть харків’янина

Слобідською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 32-річного чоловіка за фактом незаконної порубки лісу (ч. 1 ст. 246 КК України).

Як повідомив керівник окружної прокуратури Ігор Білодід, досудовим розслідуванням встановлено, що харків’янин здійснив незаконну порубку багатолітніх насаджень у кількості дев’яти сироростучих дерев породи сосни у лісовому насадженні Бабаївського лісництва ДП «Жовтневе лісове господарство».

Вказаними діями чоловік завдав шкоду лісгоспу на загальну суму 57 тис. грн.

Окружною прокуратурою пред’явлено цивільний позов про відшкодування заподіяної чоловіком шкоди на вказану суму, який разом з обвинувальним актом направлено до Червонозаводського районного суду м. Харкова для розгляду.

Санкція статті передбачає покарання у виді штрафу від тисячі до тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Досудове розслідування проводили слідчі слідчого відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура